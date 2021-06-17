Утренний ливень подтопил вокзал Ростова-на-Дону

Сегодня утром на Ростов-на-Дону обрушился мощный ливень, основательно подтопивший не только городские улицы, но и железнодорожный вокзал - чтобы справиться с подтоплением, сотрудникам МЧС региона потребовалась пожарная насосная станция, - сообщает пресс-служба МЧС Ростовской области.

Спасатели откачивают воду и помогают людям переправляться через подтопленные участки. На месте также работает техника РЖД и коммунальных служб, - передает "АиФ-Ростов".

Из-за ливня город встал в семибалльные пробки, а такси подорожало в два раза, - говорится в сообщении.