В Северной Осетии задумались о введении карантина для приезжих

Обязательный двухнедельный карантин может быть введен всех, кто приезжает в Северную Осетию, заявил врио главы региона Сергей Меняйло на заседании штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

По его словам, введение ограничений произойдет в случае ухудшения эпидситуации. "Мы не хотим вводить новые ограничения. Но это решение будет зависеть от поведения всех нас", - сказал он, отметив необходимость принятия данных мер недопущением вспышки коронавируса.

Кроме того, он дал поручения профильным ведомствам определить больницы, в которых будут развернуты дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом. Кроме того, в регионе усилится контроль за соблюдением санитарных мер.