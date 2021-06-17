Почему Баку нужна стабильность в Армении

В Азербайджане внимательно следят за избирательной кампанией в Армении, где 20 июня пройдут внеочередные парламентские выборы. Результат голосования определит, как будут развиваться отношения Еревана и Баку, после окончания прошлогодних боевых действий, в результате которых Азербайджан вернул территории в Нагорном Карабахе и вокруг него.

Как отмечает Eurasianet, для Баку, важен не только результат выборов в Армении, но и процессы, происходящие в соседней стране. Армянское общество сильно поляризовано: и.о. премьер-министра Никол Пашинян и его главный соперник, бывший президент Роберт Кочарян, обмениваются угрозами и оскорблениями и используют популистскую и ирредентистскую риторику. Существует риск того, что конфронтация выльется на улицы.

Поляризация в Армении выгодна Азербайджану по двум причинам. Во-первых, эрозия государственных институтов - примером которой стали массовые отставки в МИДе - означает, что у Еревана нет возможности тратить энергию и политический капитал на судьбу Карабаха. Во-вторых, сейчас Армению предстает несостоятельным государством, и стабильность, которую поддерживает Баку, предпочтительнее хаоса, который наблюдается в Армении.

Это также подтверждает скептицизм Азербайджана в отношении "западных ценностей" и более тесных связей с Европой. Хотя после 2018 года Армения добилась определенных успехов в либерализации по западным образцам и подписала соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом, в трудный час ЕС не бросился на ее защиту.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев понимал, что ключ к его дипломатическому и военному успеху лежит в поддержании связей с российским коллегой Владимиром Путиным, формально союзником Армении в рамках ОДКБ. Алиев и Путин хорошо понимают друг друга. Пашинян же никогда по-настоящему не сближался со своими коллегами.

Сегодня Азербайджан заинтересован в создании сухопутного коридора к своему эксклаву Нахчыван через территорию Армении. Этот проект имеет особое значение и для одного из главных союзников Азербайджана - Турции - поскольку он откроет прямой наземный доступ к тюркским республикам Центральной Азии. С геополитической точки зрения, этот значимый проект усилит влияние тандема Баку-Анкара в регионе и откроет Турции путь на восток.

Однако для реализации этого проекта Азербайджану необходимо, чтобы в Армении появилось правительство, способное выполнить трехстороннее заявление, в частности в части создания транспортного маршрута через Нахчыван. Но в Армении эта идея рассматривается как угроза суверенитету страны.

Есть опасения, что крах армянской государственности сделает трехстороннее соглашение невыполнимым. Тогда Азербайджану, чтобы обезопасить коридор, придется действовать в одностороннем порядке.

Победа сил Кочаряна на выборах также может поставить под угрозу планы Азербайджана и внести дополнительный элемент неопределенности. Выступая как "антиПашинян", он открыто критикует трехстороннее соглашение и осуждает создание сухопутного коридора. Кочарян может пойти на применение силы, чего нельзя сказать о Пашиняне. Кроме того, в отличие от Пашиняна, Кочарян всегда ладил с Путиным и заявлял, что его внешняя политика будет однозначно пророссийской. Правда, неизвестно, ответит ли Москва на эти попытки сближения.