Пассажиры авиарейса Геленджик - Екатеринбург почти сутки ждут вылета

Авиавласти кубанского Геленджика приняли решение задержать вылет авиарейса Геленджик - Екатеринбург из-за непогоды.

Причиной переноса вылета рейса U6-150 "Уральских авиалиний", который должен был вылететь накануне в 17:10, стали неподходящие метеоусловия, а именно – сильный боковой ветер, не позволявший самолету взлететь. Аэропорт Геленджика был закрыт до девяти часов утра по московскому времени, - передает "АиФ-Юг".

Сотрудники авиакомпании предприняли все меры для обеспечения пассажирам максимально комфортного ожидания вылета, и в связи с отсутствием мест в гостиницах для размещения пассажиров их отправили на автобусах в гостиницу Краснодара. После открытия аэропорта обеспечит доставку пассажиров в аэропорт а затем – в конечную точку маршрута, в Екатеринбург, - сообщили в пресс-службе "Уральских авиалиний".