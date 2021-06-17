Полиция заинтересовалась массовой гибелью лебедей на западе Грузии

Правоохранители Грузии выясняют причины и обстоятельства гибели лебедей на Лебедином озере в городе Чиатура.

Как в сообщении мэрии района, причиной интереса полиции, стало обнаружение у озера семи растерзанных птиц, одну из них удалось спасти.

В мэрии уточнили, что в течение почти полувека на Лебедином озере подобного не происходило. "Вероятно, мы имеем дело с осознанным вандализмом, что должны установить правоохранители", – цитирует сообщение Sputnik Грузия.