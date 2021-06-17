Около 30% работающих граждан в Кабардино-Балкарии будут работать удаленно

Руководство Кабардино-Балкарии рекомендует всем работодателям региона перевести треть сотрудников, а также всех работников в возрасте старше 65 лет на дистанционный режим работы в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе.

Соответствующие рекомендации были даны главным санитарным врачом Кабардино-Балкарии Жиросланом Паговым.

Также он рекомендовал закрыть детские развлекательные площадки в торговых центрах, возобновить ограничительные меры для людей старше 65 лет и имеющих серьезные хронические заболевания, усилить контроль за соблюдением мер профилактики.

В свою очередь, глава региона Казбек Коков к озвученным мерам добавил запрет на проведение массовых мероприятий, передает ТАСС.