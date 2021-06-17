В "Грузинской мечте" рассказали, когда Гахария отправится за решетку

Дело в отношении экс-премьера Георгия Гахария будет возбуждено только при наличии доказательств вины, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

"Когда он требовал перенести мероприятие по задержанию Мелия на два-три дня, тогда когда была информация о планах оппозиции на эти дни. Это является для нас предметом для подозрений, но о расследовании можно будет говорить, если будут конкретные факты", – приводит слова Мдинарадзе "Спутник-Грузия".

О возможном привлечении экс-премьера Грузии к уголовной ответственности говорилось после обвинений лидеров правящей партии в адрес Гахария по поводу операции по пресечению штурма парламента в ночь на 21 июня 2019 года. До этого "Грузинская мечта" обвинила бывшего главу правительства в госизмене за обстоятельства его отставки.