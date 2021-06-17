Аварии в электросетях оставили без электроэнергии часть Краснодара

Минувшей ночью в Краснодаре произошло несколько локальных аварий в городских электросетях, - сообщили в пресс-службе администрации города.

"В результате повреждений на линиях электропередачи вышли из строя ряд трансформаторных подстанций в Карасунском внутригородском округе", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Без электроэнергии в своих домах остались жители почти 30 улиц в Пашковском жилом массиве и Новознаменском жилом районе, число обесточенных абонентов превысило 8 тыс человек.

На месте аварий работают аварийные бригады АО "НЭСК-Электросети" "Краснодарэлектросеть", они планируют завершить восстановительные работы к полудню.