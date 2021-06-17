США развернут гиперзвуковое оружие в 2025 году

В апреле адмирал ВМС США объявил, что к 2025 году начнется развертывание гиперзвукового оружия на передовых эсминцах класса Zumwalt. Изначально гиперзвуковое оружие планировалось разместить на ударных подводных лодках типа Virginia лишь к 2028 году. Как сообщает The Diplomat, речь идет о так называемом "ускоряющемся-планирующем" оружии - после поднятия на высоту или ускорения ракеты диаметром 34,5 дюйма ее боеголовка без двигателя маневрирует - или планирует - к цели со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука.

Однако было неясно, как Zumwalts будет размещать гиперзвуковое оружие, пока в конце мая не был обнародован бюджет военно-морского флота на 2022 год. Ячейки вертикального пуска на эсминцах ВМС США Arleigh Burke и трех огромных эсминцах типа Zumwalt имеют ширину 25 дюймов и 28 дюймов соответственно, что слишком мало для ракеты-носителя диаметром 34,5 дюйма. Чтобы разместить гиперзвуковое оружие на эсминцах класса Zumwalt, необходимо установить новые огромные пусковые трубы.

Теперь представлены новые подробности об этих пусковых установках. Чтобы установить их, два крепления Advanced Gun System, расположенные в носовой части корабля, будут удалены. На их месте будет установлен Advanced Payload Module, который способен нести и запустить до 12 единиц гиперзвукового оружия.

Потеря корабельных передовых орудийных систем AGS - высокоточных морских пушек большой дальности - на самом деле не является серьезной потерей. AGS были первоначально разработаны для стрельбы управляемыми 6-дюймовыми артиллерийскими снарядами на расстояние более 60 морских миль для поддержки морской пехоты, действующей на берегу. Но когда количество кораблей класса Zumwalt было сокращено с запланированных 30 до трех, масштабы производства уникальных боеприпасов для AGS оказались несопоставимы, и стоимость одного выстрела взлетела почти до 1 млн долларов. Это почти столько же, сколько у крылатой ракеты Tomahawk, которая имеет боеголовку большего размера и дальность в почти 1000 миль. Учитывая чрезвычайно высокую стоимость, Военно-морской флот решил отменить любые дополнительные закупки боеприпасов для AGS пять лет назад, а поскольку орудия не могут стрелять ни одним из других высокоточных артиллерийских снарядов, которые уже производятся, они стали мертвым грузом.

Замена непригодных для использования орудий Zumwalts гиперзвуковым вооружением даст кораблям новые стратегические возможности без ущерба для каких-либо из имеющихся у них 80 вертикальных пусковых установок, которые все еще необходимы для противовоздушной обороны и противокорабельных ракет. Согласно бюджетному обоснованию ВМФ, модификация гиперзвукового оружия "обеспечивает гибкую возможность нанесения дальних ударов с надводных поверхностей в течение оставшегося срока службы кораблей."

Финансовые документы также показывают, что система запуска CPS Zumwalt будет такой же, как на подводных лодках классов Ohio и Virginia. Это, в сочетании со способностью кораблей нести до 12 гиперзвуковых орудий, предполагает, что Advanced Payload Module, которые ВМС США установят на Zumwalts, - версия модуля полезной нагрузки Virginia.

Модуль полезной нагрузки Virginia - это средняя секция длиной 70 футов, добавляемый к более поздним корпусам ударных подводных лодок типа Virginia. В новых секциях размещены четыре пусковые трубы большого диаметра, аналогичные тем, что используются подводными лодками с баллистическими ракетами класса Ohio для запуска ядерных ракет Trident. Каждая труба может нести до семи крылатых ракет Tomahawk или других боеприпасов.

Трубки полезной нагрузки Virginia, которые будут нести гиперзвуковое оружие ВМФ в 2028 году, имеют диаметр 87 дюймов и могут вместить три ракеты-носителя шириной 34,5 дюйма (с некоторым дополнительным пространством, оставленным для пусковой установки оружия). Каждый модуль полезной нагрузки Virginia имеет четыре пусковых трубы, и каждая из них способна разместить три единицы гиперзвукового оружия, обеспечивая максимальную загрузку в 12 гиперзвуковых орудий. Таким образом, новый модуль, который будет установлен на трех эсминцах Zumwalt вместо двух уже размещенных на них - и теперь уже бесполезных - пушек представляет собой модуль полезной нагрузки Virginia из четырех пусковых труб большого диаметра.

В бюджете также указана цель - производить 24 единицы гиперзвукового оружия в год для размещения как на наземных гиперзвуковых вооружениях армии США (планируется, что они будут готовы в 2023 году), так и на эсминцах Zumwalt перед развертыванием на подводных лодках Virginia ближе к концу десятилетия.