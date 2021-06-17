Хакеры взломали аккаунты главы соцслужбы Сунженского района

Неизвестные взломали аккаунты в соцсетях начальника социальной службы Сунженского района Ингушетии Ибрагима Гулиева.

"Мои страницы в Instagram и Facebook взломаны, многие знакомые, друзья начали мне звонить, предлагать помощь, так как неизвестные выложили публикацию о том, что моя мать находится в реанимации и требуется финансовая помощь. Это неправда, а уловки мошенников", - рассказал Гулиев, передает "Интерфакс".

"Друзья, в моей семье случилось большое горе, сегодня мою маму сбила машина, водитель скрылся с места происшествия, его ищут. Мама находится в реанимации! Ей необходимо сделать несколько операций. Состояние очень тяжелое! Сейчас не хватает около 470 тыс рублей на операцию", - говорится в сообщении.

Из-за взлома чиновнику пришлось завести новую страницу в Instagram, правоохранители занимаются поиском злоумышленников.