Серхио Рамос покинул "Реал" Мадрид

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос уйдет из клуба, сообщает пресс-служба "сливочных".

Уже объявлено, что 17 июня состоится прощальная пресс-конференция игрока и президента клуба Флорентино Переса.

Таким образом, Рамос и "Реал" не смогли договориться о новом контракте.

Испанец выступал за "королевский" клуб с 2005 года, в составе которого пять раз становился чемпионом Испании и четырехкратным обладателем Лиги чемпионов.