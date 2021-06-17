Кадыров рассказал, как коронавирус повлиял на безработицу в Чечне

Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил на своей странице во "ВКонтакте", что уровень безработицы в республике снизился с 26% до 12,5% благодаря слаженным мерам.

В сентябре прошлого года он сообщал, что уровень безработицы в Чечне из-за пандемии достиг 25%, также снизился объем платных услуг и оборот розничной торговли.

Кадыров отметил, что Чечня успешно справляется с последствиями пандемии, которык тяжело ударили по всем секторам.

"Так, самым острым для нас вопросом в период первой волны коронавируса была напряженность на рынке труда. Благодаря продуманным и слаженным мерам нам удалось снизить уровень безработицы с 26 до 12,5%", - написал он.

Помимо этого, глава Чечни поручил довести до логического завершения договоренности с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, который обещал помочь в решении наиболее острых проблем для региона.