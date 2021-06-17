На востоке Крыма выпало полторы месячной нормы осадков

Сильные ливни шли всю ночь на четверг на востоке Крыма, проинформировали в гидрометцентре Крыма и ГУ МЧС, отметив, что за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало полторы нормы осадков.

"За ночь в Керчи выпало 72 миллиметра осадков. В Опасном (район Керченского пролива) – 73 миллиметра", - уточнили в Гидрометцентре, отметив, что июньская норма осадков для Керчи составляет 48 мм.

В результате разгула стихии было подтоплено село Приозерное Ленинского района, из зоны подтопления было эвакуировано 40 человек, в том числе 10 детей. Ранее аналогичная ситуация в населенном пункте наблюдалась 7 июня.

В настоящее время на месте работает аэромобильная группировка ГУ МЧС для оказания помощи населению, пострадавшему от подтопления.

Глава республики Крым Сергей Аксенов провел совещание в МЧС, а затем выехал в Ленинский район и Керчь, передает РИА Новости.