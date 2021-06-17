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Два рейсовых автобуса не поделили остановку в Екатеринбурге, есть пострадавшие

Два рейсовых автобуса не поделили остановку в Екатеринбурге, есть пострадавшие

Сегодня утром в Екатеринбурге на остановке столкнулись два рейсовых автобуса, есть трое пострадавших, - сообщили в пресс-службе городского ГИБДД.

"На остановке Волгоградская произошло заднее столкновение между двумя автобусами 47 и 54 маршрутов. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия", - цитирует собеседницу РИА Новости.

В ДТП получили сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму один мужчина и одна женщина, также пострадал ребенок 2014 года рождения, - добавили в ГИБДД.

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Вестник Кавказа

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