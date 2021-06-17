Синоптики поделились прогнозом погоды на четверг в Москве

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил о том, что сегодня москвичей и гостей столицы ожидает облачная погода без осадков и до 26 градусов тепла.

По его словам, теплую и сухую погоду столичному региону подарит скандинавский антициклон.

"В Москве небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха в столице плюс 24-26, в Подмосковье плюс 22-27", - цитирует собеседника РИА Новости.

Также он уточнил, что температурный фон будет на три градуса превышать климатическую норму.