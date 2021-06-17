В Казахстане снова фиксируют рост заболевших коронавирусом

В Казахстане за минувшие сутки отмечен небольшой, но рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией: лидируют по числу новых заболевших по-прежнему Нур-Султан и Алматы, растет число заболевших и в Карагандинской области

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 145 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, - сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на межведомственную комиссию по нераспространению COVID-19.

В Нур-Султане насчитали 343 новых заболевших, в Алматы – 109 инфицированных, в Карагандинской области – 150 больных, в остальных регионах число заболевших менее 100 человек за сутки.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 июня, в "красной" зоне находится Нур-Султан.

В "желтой" зоне - Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

Остальные города и регионы страны в "зеленой" зоне по коронавирусу.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 405 209 случаев коронавируса.