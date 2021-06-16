Евро-2020: анонс седьмого игрового дня

В четверг, 17 июня, на чемпионате Европы по футболу будут сыграны три матча.

Открывать программу седьмого игрового дня будет встреча группы C между сборными Украины и Северной Македонии. Матч пройдет в Бухаресте. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 (мск).

Также в четверг сыграют соперники сборных России и Финляндии по группе B - команды Дании и Бельгии. Встреча пройдет на стадионе "Паркен" в Копенгагене. Начало – в 19:00 (мск).

Завершится очередной игровой день матчем в Амстердаме между сборными Нидерландов и Австрии. Встреча начнется в 22:00 (мск).

Напомним, после первого тура в группе C лидирует сборная Австрии (3 очка). На втором месте находится команда Нидерландов, в активе которой также 3 очка, однако она уступает австрийцам по дополнительным показателям. Третью и четвертую строчки занимают сборные Украины и Северной Македонии.

Лидером группы B на данный момент является Бельгия, набравшая три очка. Столько же очков у сборных России и Финляндии, однако они уступают бельгийцам по дополнительным показателям. Замыкает квартет команда Дании, не набравшая пока ни одного очка.