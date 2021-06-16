Евро-2020: итоги шестого игрового дня

В среду, 16 июня, стартовал второй тур группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Открыл программу шестого игрового дня матч группе B между сборными Финляндии и России. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась минимальной победой российской команды. Единственный мяч в добавленное к первому тайму время забил полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук.

Также сегодня состоялись два матча в группе A. На Олимпийском стадионе в Баку встречались сборные Турции и Уэльса. Победу со счетом 2:0 одержала валлийская команда.

Первый мяч в сетку ворот турецкой сборной на 42-й минуте отправил полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмзи, а второй гол в компенсированное время матча записал на свой защитник "Суонси" Коннор Робертс.

Завершился игровой день матчем в Риме, где сборная Италии разгромила команду Швейцарии (3:0). Счет был открыт на 26-й минуте – отличился полузащитник "Сассуоло" Мануэль Локателли. На 52-й минуте он во второй раз огорчил голкипера швейцарской команды, а завершил разгром на 89-й минуте нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле.

Таким образом, "Скуадра адзурра" набрала 6 очков в группе A и первой на турнире гарантировала себе выход в плей-офф. Итальянцы уже не опустятся ниже второго места даже в случае поражения от Уэльса в последнем туре. Второе место в квартете на данный момент занимает сборная Уэльса, набравшая 4 очка. На третьей строчке находится Швейцария (1 очко), на четвертом - Турция (0 очков).

Победа над сборной Финляндии позволила российской сборной подняться на вторую строчку в группе B. Команды Дании и Бельгии, являющиеся соперниками россиян и финнов по группе, сыграют в Копенгагене 17 июня. Начало – в 19:00 (мск).