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Кадыров пригрозил введением жестких ограничений по коронавирусу в Чечне

Кадыров пригрозил введением жестких ограничений по коронавирусу в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал к активизации прививочной кампании в регионе, в противном случае власти должны будут прибегнуть к жестким ограничительным мерам.

"Я призвал наше население проявить сознательность и привиться. В противном случае мы должны будем прибегнуть к жестким ограничительным мерам", - написал Кадыров в "ВКонтакте" по итогам заседания Оперативного штаба в Грозном и обсудил меры борьбы с COVID-19 в Чечне.

Также он поручил Оперативному штабу и руководителям секторов в городах и районах Чечни провести разъяснительную работу с населением.

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Вестник Кавказа

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