Азербайджан и Турция скоординируют политику в сферах обороны и безопасности

Несколько часов назад, поздним вечером 16 июня, завершился официальный визит президента Турции в Азербайджан. Реджеп Тайип Эрдоган стал первым иностранным лидером, посетившим Карабах после завершения Второй Карабахской войны, во время которой поддержка Турции помогла Азербайджану добиться победы, пишет Eurasianet. Эрдоган прибыл с первым официальным визитом в Карабах через восемь месяцев после победы Азербайджана в войне.

Президенты Азербайджана и Турции подписали соглашение о союзнических отношениях, направленное на активизацию сотрудничества между двумя странами в сфере обороны и экономики.

Когда на прошлой неделе было объявлено о визите Эрдогана в Азербайджан, местные СМИ сообщили, что он собирался сначала присутствовать на футбольном матче второго тура группового этапа Евро-2020 между сборными Турции и Уэльса 16 июня, а затем отправиться в Карабах. Но вместо этого Алиев и Эрдоган совершили поездку в Карабах перед футбольным матчем.

Сначала они встретились в Физули - столице одного из районов, освобожденных Азербайджаном во время войны, и вместе направились в Шушу, культурную столицу региона. По пути Алиев проинформировал Эрдогана о проведенных в регионе работах в области инфраструктуры и об участии турецких компаний в восстановлении Карабаха. По завершении переговоров один на один в Шуше была подписана декларация о союзнических отношениях между двумя странами.

"Название декларации говорит само за себя, - сказал Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции после церемонии подписания. - Сегодня мы наладили качественно новые связи, и все пункты этой декларации являются гарантией нашего дальнейшего сотрудничества". Он отметил, что эта декларация стала своего рода продолжением Карсского договора 1921 года, установившего границы между Турцией и тремя советскими кавказскими республиками.

В комментариях по поводу Шушинской декларации Алиев и Эрдоган подчеркнули значение вопросов в сферах обороны и экономики. "Каждый вопрос представляет огромное значение. Особо отмечу два из них. Во-первых, взаимодействие в оборонной сфере, вопросы в области оборонной промышленности и взаимной военной помощи",- перечислил Алиев. Вторым таким вопросом, по его словам, является Зангезурский коридор для транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его регионом Нахчыван, а также с Турцией. "Мы считаем азербайджанский проект Зангезурского коридора очень важным и поддерживаем его," - сказал Эрдоган. "Это результат новой геополитической ситуации, сложившейся после Второй Карабахской войны", - добавил Алиев.

В декларацию также включены соглашение о взаимной военной помощи, производство турецких беспилотных летательных аппаратов в Азербайджане и открытие консульства Турции в городе Шуша. Кроме того Управление массового жилищного строительства (TOKİ) поможет со строительством домов для вынужденных переселенцев, которые хотят вернуться в родные места. Более 600 тысяч азербайджанцев были вынуждены покинуть свои места проживания в ходе Первой Карабахской войны в 1990-х годах. "Карабах возвратился к хозяевам", - сказал президент Турции.

Это не первый раз, когда Азербайджан и Турция подписывают соглашение о стратегическом партнерстве. В 2010 году Ильхам Алиев и экс-президент Турции Абдулла Гюль подписали "Соглашение о стратегическом партнерстве и взаимной поддержке", которое также включало пункт о взаимной военной помощи.

"Главное новшество декларации - это то, что будут проводиться совместные заседания Советов безопасности двух стран. Это означает, что политика в сферах обороны и безопасности будет скоординированной", - сказал политический обозреватель Шахин Джафарли.

Он отметил, что соглашение является сигналом для Армении: "Это означает, что Турция открыто заявляет, что в случае дальнейших нападений и провокаций против Азербайджана она будет защищать Азербайджан".

В Шуше Эрдоган призвал Армению присоединиться к сотрудничеству в рамках "платформы шести", впервые предложенного Турцией формата сотрудничества с участием трех кавказских государств, а также России, Ирана и Турции. "У нас с президентом Алиевым, у президента России Владимира Путина есть соответствующая решимость для этого", - сказал турецкий лидер.

Соглашение было встречено с большим энтузиазмом в Азербайджане. Группа общественных деятелей, политических партий и неправительственных организаций выступила с заявлением, приветствуя декларацию, утверждая, что более тесное сотрудничество с Турцией поможет стране справиться с угрозами.

Армения осудила визит Эрдогана в Шушу, назвав его "провокацией против мира и безопасности в регионе", но экономист и член Политсовета партии "РЕАЛ" Натиг Джафарли заметили, что подписанные Алиевым и Эроданом документы стали посланием как странам региона, так и реваншистским силам в Армении.