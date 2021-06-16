"Холодная война и процветающая Россия": итоги саммита Россия – США

В Женеве завершилась первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, после состоявшихся в Америке президентских выборов. По итогам переговоров лидеры ответили на вопросы журналистов.

Глава российского государства, оценивая встречу, заявил, что переговоры прошли в конструктивном русле. В качестве основах тем президент России назвал стратегическую стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения, а также сотрудничество в Арктике. Кроме того, стороны затронули ситуацию вокруг Украины.

Оценивая текущее состояние и перспективы российско-американских отношений, Путин обратил внимание, что "перегрузки" в них следует избегать. Таким образом он обыграл известный эпизод с неправильным написанием слова "перезагрузка" на одной из встреч Сергея Лаврова и Хиллари Клинтон в 2009 году."Перегрузка", - поправил российский лидер ведущего программы "60 минут" Евгения Попова, спросившего, состоялась ли перезагрузка в отношениях с США. "Мы не должны допускать этого", - добавил он.

Затем, затрагивая тему попыток сдерживания России американской стороной, Путин указал на то, что США объявили РФ своим врагом и противником. "Конгресс это сделал в 2017 году, в законодательство Соединенных Штатов внесены положения о том, что США должны поддерживать правила и порядок демократического управления в нашей стране и поддерживать политические организации. Это есть в американском законе. Теперь давайте зададимся вопросом: если Россия враг, то какие организации будет поддерживать Америка в России? Я думаю, что не те, которые укрепляют Россию, а те, которые ее сдерживают", - сказал Путин, подчеркнув, что "это цель Соединенных Штатов, заявленная публично".

Далее, отвечая на вопрос, получил ли он на переговорах с президентом США Джо Байденом гарантии, что в ближайшее время санкций с американской стороны в отношении России не будет, как это произошло в 2016 году после встречи с Дональдом Трампом, Путин заявил о что Москве неизвестны внутриполитические настроения в США, но если после встречи США введут санкции, то это будет очередная упущенная возможность в отношениях.

"Мы не можем до деталей понять происходящие события", - пояснил российский лидер, отметив, что в США есть как противники развития отношений с Россией, так и их сторонники. "Какие силы возобладают, мне трудно сказать. Но если после нашей встречи начнутся шаги, о которых вы вспомнили в 2016 году, это будет означать очередную упущенную возможность", - подчеркнул глава российского государства.

Отметим, что по итогам переговоров, была заключена договоренность о том, что в ближайшие дни послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан вернутся к работе в Вашингтоне и Москве соответственно. "Министерство иностранных дел Российской Федерации и Госдеп США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке", - прокомментировал российский лидер, подчеркнув, что стороны настроены "на то, чтобы искать решения".

Далее, отвечая на вопрос журналиста о якобы исходящих из России кибератаках, Путин привел данные ранее неизвестные широкому кругу лиц. "Из американских источников следует, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространства США, на втором месте – Канада, а затем – две латиноамериканские страны. И потом Великобритания", - сказал он, уточнив, что "России в этом списке стран, с киберпространства которых осуществляется наибольшее количество кибератак разного рода, не значится". Развивая тему, Путин обратил внимание на то, что по результатам состоявшихся переговоров было решено начать консультации по кибербезопасности.

Переходя к внешнеполитической повестке, глава российского государства отметил, что здесь в качестве основных направлений стороны рассмотрели ситуацию на востоке Украины и возможность сотрудничества в Арктике.

Так, отвечая на вопросы о ситуации на Украине, Путин отметил, что у Москвы только одно обязательство – это выполнение Минских соглашений, и напомнил, что в ноябре 2020 года Киев представил свои планы по выполнению этих договоренностей. "Что предложила Украина? Она предложила первым шагом вернуть Вооруженные силы Украины к местам своей постоянной дислокации. Что это означает? Это значит, что войска Украины должны зайти в Донбасс. Первое. Второе: они предложили закрыть границу между Россией и Украиной в этой части. И третье — выборы провести через три месяца после этих двух шагов", - напомнил президент, подчеркнув, что эти предложения не имеют ничего общего с Минскими соглашениями.

Говоря о возможности сотрудничества России и США в Арктике, глава государства выразил уверенность, что она есть. При этом Путин обратил внимание на то, что заявления американской стороны о милитаризации региона не имеют под собой никаких оснований. "Мы ведь ничего там не делаем такого, чего не было в Советском Союзе, мы восстанавливаем утраченную, разрушенную когда-то инфраструктуру… и военную, и пограничную, и, чего там не было, - инфраструктуру, связанную с охраной природы", - пояснил он, отметив, что также там будет создана база для МЧС.

В свою очередь, президент США Джо Байден также позитивно оценил переговоры российским коллегой Владимиром Путиным и отметил важность личной встречи. "Было важно встретиться лично, чтобы не было никаких ошибок и искажений фактов того, что я хочу обсудить", - сказал он, уточнив, что стороны обозначили различные области, где РФ и США могут работать для "достижения взаимных интересов".

При этом он отметил, что в его отношениях с российским лидером речь идет не о доверии, а о собственных интересах. "Послушайте, дело не в доверии, а в собственных интересах, - сказал он, отвечая на вопрос о том, доверяет ли российскому коллеге. "Я не доверяю никому, я не должен доверять кому-то, мы не должны доверять кому-то, чтобы что-то начать", - подчеркнул президент США, говоря о переговорах с президентом РФ.

Далее Байден обратил внимание на то, что повестка дня США не направлена против России или какой-либо другой страны, а преследует целью защиту граждан Соединенных Штатов. "Я заявил президенту Путину, что моя повестка дня не против России или против кого-либо еще. Повестка дня для американских граждан - борьба с пандемией коронавируса, восстановление нашей экономики, восстановление отношений по всему миру с нашими союзниками и друзьями, защита наших граждан", - сказал Байден.

Также глава американской администрации подчеркнул, что, по его мнению, российский лидер не стремится к новой холодной войне с США. "Я не думаю, что он стремится к холодной войне с Соединенными Штатами", - выразил мнение он.

В этой связи Байден сообщил, что во время переговоров заявил Путину, что "новая холодная война", как он сам полагает, "очевидным образом не в интересах ни одной из сторон". "Между нашими поколениями разница лет в десять, и, как я сказал ему, сейчас вовсе не момент всеобщего единения, как мы говорили в 60-е годы в США, вроде того, что давайте все обниматься и любить друг друга, но также очевидным образом не в интересах ни одной из сторон, ни моей, ни вашей страны, находиться в ситуации новой холодной войны", - заявил Байден.

По мнению американского президента, его российский коллега "думает так же и понимает это". В этой связи он акцентировал внимание на том, что США выгодна сильная экономика России. "Я без проблем готов вести дела с Россией, пока они делаю это на основе международного права", - сказал он, подчеркнув, что США заинтересованы в сильной российской экономике.

Далее Байден отметил, что по итогам его переговоров у сторон появились подлинные перспективы для улучшения отношений России и США. "Появились подлинные перспективы для того, чтобы мы значительно улучшили отношения между нашими двумя странами, не поступившись при этом ничем основанным на наших принципах и ценностях", - отметил глава американской администрации.

По его словам, Москва и Вашингтон должны сотрудничать там, где это отвечает общим интересам. "Мы с президентом [России Владимиром] Путиным несем уникальную ответственность за выстраивание отношений между двумя сильными и гордыми странами. И эти отношения должны быть стабильными и предсказуемыми", - заключил президент США.