Саммит Путина и Байдена прокомментировали в Кремле

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена прошла приблизительно так, как и ожидала российская сторона, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Приблизительно так, как ожидали, но будет зависеть дальше от продолжения", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Он также сообщил, что пока неизвестно, кто возглавит делегацию от России в переговорном процессе с США по стратегической стабильности. "Пока неизвестно", - добавил он.