Предвыборная Армения: популизм и демагогия

Уже в нынешнее воскресенье, 20 июня, в Армении пройдут внеочередные парламентские выборы, в которых примут участие 21 партия и четыре блока. Какими будут их итоги, предсказать сложно – как непросто увидеть и то, какие программы восстановления послевоенной Армении несут в своих предвыборных портфелях потенциальные кандидаты, занимавшие посты первых лиц государства. Попробуем разобраться в этом, изучив армянские средства массовой информации.

Конечно, какую-либо конкретную программу послевоенного обустройства страны не предоставил никто – ни экс-президенты Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян, ни ныне исполняющий обязанности премьер-министра Армении лидер альянса "Мой шаг" Никол Пашинян. Предвыборная риторика большинства из них заключается в поливании грязью конкурентов и обещании благоденствия и процветания для уставшего от постоянных катаклизмов обнищавшего народа.

Нынешняя власть, которую представляет Никол Пашинян, абсолютно уверена в своей победе. "Власть уверена, что одержит победу на выборах, которую не признают представители оппозиции, посему ожидается эскалация, правоохранительной системе уже поручено быть готовым к противостоянию поствыборным процессам", - пишет газета "Жоховурд", отмечая, что правящая партия уже длительное время обсуждает, что может произойти 21 июня после парламентских выборов, придя к выводу, что нужно готовиться к мощным митингам. "По мнению части правящей команды, дело не дойдет до митингов, поскольку они наберут большое количество голосов, и проблем с выводом членов команды на улицу после выборов не возникнет. Основная же цель Пашиняна - избежать митингов оппозиции на площади Республики, поэтому площадь заранее "забронирована" на 21-24 июня: и.о. премьер-министра созвал митинги, однако не объяснил, с какой целью они будут проводиться. В то же время внутри власти царят очень противоречивые настроения, поскольку рейтинг оппозиции растет, а власти очень боятся этого", - отмечает издание.

Судя по видеокадрам встреч Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна с электоратом в пяти крупных общинах Котайкской области, Никол Пашинян имеет огромное преимущество. Оно оказалось подавляющим в городах Раздан, Абовян, Чаренцаван и Егвард, а анализ проведенных митингов показывает, что в Котайкской области Никол Пашинян по количеству полученных голосов может опередить Роберта Кочаряна минимум в четыре раза.

Аналогичная ситуация складывается в Сюникской области. Сравнение результатов проведенных здесь предвыборных кампаний Роберта Кочаряна и Никола Пашиняна показывает, что в Сисиане, Горисе и Капане, которые являются самыми крупными общинами области, Никол Пашинян тоже имеет огромное преимущество и уступает лишь в трех южных городах - Каджаране, Агараке и Мегри. Пока что в целом по стране митинги Пашиняна собирают в 3-4 раза больше избирателей, чем митинги Кочаряна.

На этом фоне выглядят жалкими заявления блока "Честь имею", возглавляемого предыдущим президентом страны и лидером Республиканской партии Армении (РПА) Сержем Саргсяном, о резком росте предвыборного рейтинга. "Пашинян впал в истерику из-за резкого роста рейтинга блока "Честь имею", который явно обусловлен эффективной публичной, агитационной, общественной и политической деятельностью тандема Серж Саргсян – Артур Ванецян. Опубликованные Gallup цифры, согласно которым, наш рейтинг удвоился в течение прошлой недели, подлили масло на пылающий в его сердце огонь", - заявил заместитель председателя РПА Армен Ашотян.

Пашинян в свойственной ему манере экспромта парировал, обозвав бывшую власть "свинской". "Одной из самых больших проблем нашей действительности является свинская власть. Нашей целью было перевернуть страницу свинской власти, и революция 2018 года произошла именно поэтому", - цитирует его Aysor.am.

Сам Саргсян называет Пашиняна нелюдем и прочит стране гражданскую войну: "Этот человек, извините, нелюдь, открыто говорит, что если не наберет 60%, то возникнут проблемы. Сейчас он делает, что хочет. Ведь вы видите, что у него в руках? Наверное, хочет, чтобы кто-то забрал это у него (речь идет о молотке, - прим. ред.) и дал по голове, чтобы понял, что к чему, - сказал Саргсян. - Нам пришлось увидеть все – поражение в войне, смерть тысяч молодых парней, осталась только гражданская война. Пусть это тоже покажет, чтобы полностью лишить нас достоинства".

А что же лидер блока "Армения", по совместительству бывший второй президент Армении Роберт Кочарян? Как истинный представитель "партии войны", он отстаивает реваншистские идеи, бряцая оружием. "Безопасность, экономическая ситуация и внутриполитическая напряженность: иногда думаешь, что важнее, что приоритетнее, а что нет. Нельзя заниматься одним вопросом и не заниматься другим. Никакая другая команда неспособна решить нынешние проблемы более быстро и комплексно. Возможно, это звучит нескромно, но это факт, - заявил Кочарян в Мецаморе. - В создавшейся ситуации власти сокращают расходы на армию, вместо того чтобы увеличивать. Страна, не имеющая армии, не может не жить в постоянном страхе перед соседями, и это будет продолжаться".

Он также отметил, что Армения не может добиться стремительного роста без инвестиций, задавшись вопросом: "А кто осуществляет инвестиции в страну, где все ненавидят друг друга".

"Действующая власть Армении представляет собой абсолютную пустоту как с точки зрения профессионализма, так и организаторских способностей, а также абсолютную пустоту с нравственной точки зрения. Эта власть обещала нам мир, однако мы получили войну, погибших, огромные территориальные потери. Интересное поведение: эта власть не хочет признать, что во всем произошедшем есть доля ее вины", - сказал Роберт Кочарян в Масисе.

Вместо обещанного стремительного роста в стране зафиксирован стремительный спад, рост бедности, безработицы и миграция. "Обещали бороться против коррупции. Сегодня они погрязли в этой же коррупции и в этой борьбе по сей день нет ни одного примера вступившего в законную силу приговора суда", - добавил Кочарян.

"В свою предвыборную кампанию Кочарян уже втянул бывшего премьер-министра Карена Карапетяна, советника экс-премьера Александра Хачатуряна и руководителя пресс-службы компании "Газпром Армения" Шушан Сардарян, которая координирует работу пресс-службы предвыборного штаба Роберта Кочаряна. Также в его команде и крестник Карена Карапетяна Арсен Арутюнян – бывший председатель Комитета водного хозяйства", - пишет газета "Грапарак".

В нынешнем популистском предвыборном многоголосье ни у власти, ни у оппозиции нет никакой программы: им нечего предложить людям, кроме риторики, но все понимают, что путь один - мириться с Азербайджаном и Турцией и развивать послевоенную страну на принципах мира и добрососедства. Однако находит в себе смелость сегодня говорить об этом лишь один из кандидатов – первый президент страны, лидер оппозиционно Армянского национального конгресса (АНК) Левон Тер-Петросян.

"Угрозы от Алиева не исходит. Царит мир, стоят российские войска, и война между Арменией и Азербайджаном невозможна. Можете не соглашаться, но со временем мы должны прийти к какому-то соглашению и с Азербайджаном, и с Турцией. Соседи не могут быть вечными врагами", - заявил Тер-Петросян, подчеркнув, что вечная вражда с соседями ставит под угрозу существование самой Армении, и для урегулирования этой ситуации нужен мир, добрососедство и согласие.

"Не ждите, что какой-то армянин может сказать – я решу карабахский конфликт. Нет такого, не существует. Это иллюзия", - сказал Тер-Петросян, добавив, что не боится критики и предпочитает говорить правду, в которую верит, а предателями армянского народа считает тех политиков, которые вводят народ в заблуждение.