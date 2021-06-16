В Казахстане законодательно закрепят статус "дети войны"

Правительство Казахстана рассмотрит вопрос о закреплении статуса "дети войны" и их социального обеспечения.

Парламентская фракция демократической партии "Ак жол" предложила закрепить статус на законодательном уровне и предусмотреть таким гражданам надбавки к пенсии.

В партии указали, что на сегодняшний день статус "ребенок войны" закреплен законом в Украине и в ряде регионов России.

Как говорится в официальном ответе правительства за подписью вице-премьера Ералы Тугжанова, вопрос закрепления данного статуса рассмотрят в рамках разработки проекта концепции Социального кодекса.

Также в письме уточняется, что в республике проживают почти 470 тыс "детей войны". Все они достигли пенсионного возраста. Самому младшему – 76 лет.