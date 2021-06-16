"Лазаревский клуб" добивается возвращения карабахского клана?

На этой неделе в Ереване прошло четвертое заседание "Лазаревского клуба" – организации, целью которой заявлено укрепление российско-армянских отношений. За три года с момента образования клуба, на его заседаниях не присутствовал ни один сторонник "революционного" правительства, в том числе и сам "народный" премьер Никол Пашинян.

Нынешнее заседание проводилось в Ереване после длительного перерыва – предыдущая встреча проходила в декабре 2019 года. Бодрое открытие клуба в ноябре 2018 года запомнилось выступлениями политологов, многие из которых зачитывали ранее опубликованные тезисы об угрозе армянской государственности и стратегической дружбе между Россией и Арменией. Скромное второе заседание в марте 2019 ничего нового не принесло, лишь подтвердив политическую ориентацию клуба. Третье заседание в декабре того же года и вовсе прошло незамеченным.

На этот раз атмосфера мероприятия была наполнена словами скорби и печали, поскольку участники заседания сконцентрировали внимание на поражении Армении во Второй Карабахской войне. Перспективы развития страны вне региональной политики осталась за рамками встречи. Речь шла преимущественно о необходимости институционального оформления российско-армянских отношений, а также о перспективах политического развития Армении после внеочередных парламентских выборов.

Риторика участников клуба почти не отличалась от официальной политической линии карабахского клана, рассматривающего Армению в качестве республики, окруженной со всех сторон недружественными соседями. Возможно, именно этим было обусловлено присутствие на заседании лидеров карабахского сепаратизма Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна.

Сочувствие армянскому народу, испытавшему горечь поражения в 44-дневной войне, быстро сменилось предложением переоформить двухсторонние отношения в формат Союзного государства, как у России и Белоруссией. С таким предложением выступил председатель организации "Интеграция и развитие" и координатор Евразийского экспертного клуба Арам Сафарян. Во многом комплементарное предложение было призвано повысить значение армянской диаспоры России, неустанно прикладывающей усилия для поддержания нужной политической ориентации российского армянства.

Возможно, инициатива Сафаряна получила бы больший интерес со стороны я слушателей, если бы не уже существующая прочная институциональная основа сотрудничества Армении и России по линиям ЕАЭС и ОДКБ.

Заметим также, что за четверть века к формату Союзного государства Россия – Белоруссия накопился целый ряд вопросов, в частности по вопросам ценообразования российского газа. Такие вопросы часто решаются в ходе личных встреч глав государств.

Практически все участники заседания клуба выразили опасения по поводу вероятных вспышек гражданского противостояния, которые могут быть спровоцированы после подведения итогов внеочередного парламентского голосования. Впрочем, обеспокоенность носит условный характер, поскольку протестная активность в Армении, начавшаяся в январе текущего года, также стремительно угасла после объявления внеочередных выборов. Армянская общественность не принимала активного участия в протестах, в результате чего организаторы видеть исключительно политический актив, который им удавалось созывать на акции. Возможно, обеспокоенность влиятельных кругов московского армянства вызвана готовностью главных оппонентов предвыборной гонки – бывшего президента Роберта Кочаряна и и.о. премьера Армении Никола Пашиняна - в случае поражения вывести на улицы Еревана своих агрессивных сторонников, способных спровоцировать акции общественного неповиновения, которые будут сопровождаться захватом правительственных кварталов.

По итогам заседания "Лазаревского клуба" стало ясно, что его участники прибыли в армянскую столицу не для того, чтобы обсуждать перспективы мирного будущего Армении, преодоления транспортной блокады и освобождения от идей милитаризма. Их интересовал лишь исход предстоящих выборов. Лазаревцы надеются, что нынешнее руководство будет исключено из армянской политики, а к власти придут другие политические силы. Нетрудно догадаться, на кого намекали члены клуба.