В Ростове-на-Дону отключат воду на две недели

ООО "Ростовские тепловые сети" с 21 июня начнут работы по выявлению дефектов тепловых сетей, из-за чего в некоторых районах Ростова-на-Дону не будет воды, сообщает пресс-служба администрации города.

"В зону ограничения горячего водоснабжения на срок до 14 дней попадут жилые дома на территории Ленинского, Кировского и Пролетарского районов города в границах: Набережная реки Дон – пр. Сиверса – ул. Пушкинская – пр. Театральный – пр. Шолохова – 22, 21 линии", – говорится в сообщении.

Кроме того, с 21 июня в течение 3 дней будут снижены параметры подачи горячей воды в Северном жилом массиве, микрорайоне Темерник, а также на улицах, прилегающих к проспекту Ленина и проспекту Нагибина.

В администрации отметили, что это связано с остановкой двух котельных, на которых проведут профилактический ремонт.

Стоит добавить, что с 15 по 18 июня в Ростове пройдут массовые отключения света, а с июля в области подорожают коммунальные услуги.