У Северной Осетии будет свой филиал "Сколково"

В скором времени в Северной Осетии может появиться собственное региональное отделение фонда "Сколково" – вопросы его создания с представителями фонда обсудил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Это позволит привлечь в проект "Сколково" больше стартапов из регионов Северного Кавказа", говорится в сообщении на сайте главы и правительства региона, передает "Это Кавказ".

Республике важно развивать сотрудничество с организацией. Это позволит решить задачи сохранения и приумножения интеллектуального потенциала и организовать эффективную систему работу с талантливой молодежью, чтобы она находила применение своим знаниям в республике, - отметил Меняйло.

Напомним, фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента России и призванная развивать предпринимательство и исследования в энергоэффективности и энергосбережении, используя передовые промышленные и космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение.