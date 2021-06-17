У Крыма будет своя Неделя моды

В рамках "Всероссийского конкурса дизайнеров" в Крыму запускается новый проект RIVIERA FASHION WEEK, - сообщила организатор мероприятия Анастасия Метлинова.

"Это новый формат fashion-мероприятий нашего времени, на котором будет представлена особая атмосфера и продемонстрировано наше видение модного и светского события", - рассказала Метлинова, передает "АиФ-Крым".

Цель проекта - развитие индустрии моды в Крыму, поддержка молодых модельеров и создание условий для реализации творческого потенциала на престижных площадках международного уровня и культурное обогащение жителей и гостей полуострова.

Стильное событие полуострова из дневного формата плавно перетечет в ночной и все заиграет совсем другими красками. Его посетят журналисты, деловая и светская элита, а также эксперты fashion индустрии.

Мероприятие состоится 20 августа в Евпатории в отеле под открытым небом на берегу Черного моря, - добавила Анастасия Метлинова.