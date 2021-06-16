В четырех республиках СКФО заработают филиалы музея казачества

В скором времени в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане и Чечне заработают филиалы мобильного мультимедийного музея истории казачества, открытого на Ставрополье.

"Осенью планируется открытие филиалов музея в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане и Чечне. Все это - регионы, где действует Терское войсковое казачье общество сегодня. Запустить в работу филиалы мы собираемся к 7 сентября - историческому дню Терского казачьего войска", - рассказал руководитель музея Игорь Кочубеев, передает "Это Кавказ".

В кавказских филиалах будет представлена информация об истории и культуре казачества с периода его возникновения и до настоящего времени во время проведения праздников, событийных мероприятий. Создаваться они будут на грант Росмолодежи, полученный на конкурсе проектов среди некоммерческих организаций Северного Кавказа.