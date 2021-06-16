В Казахстане вывели новую породу лошадей

Селекционеры в Западно-Казахстанской области вывели новую акжаикскую породу лошадей, более выносливую и продуктивную, пишет Sputnik Казахстан.

"Мы занимаемся выведением нового типа путем скрещивания казахской породы жабы с мугалжарской. Наша задача – выведение новой породы с наилучшими показателями. Еще одно наше направление – получение верховой лошади от казахской породы и английской скаковой. Это работа требует не одного года, нужно время", - рассказал глава крестьянского хозяйства Жанкабыл Сатпаев, он уже четыре года ведет эту работу.

Порода жабы – одна из старейших пород казахских лошадей, это выносливые и неприхотливые лошади, пригодные для верховой езды. Обычно их разводят для производства мяса и молока.

Мугалжарская порода появилась в конце 90-х в Актюбинской области, ее отличает плодовитость, высокая продуктивность, выносливость.

"Для того чтобы получить эту породу, мы жабы скрещивали с кушумской породой, потом, чтобы усилить иммунитет, приспособительные качества, покрыли мугалжарской породой. Все эти породы считаются местными. Целый год они адаптированы на пастбищное пространство", - добавил фермер.