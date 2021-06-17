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Паспорт вакцинации Казахстана признали три страны

Паспорт вакцинации Казахстана признали три страны

Монголия, Венгрия, Таиланд стали первыми странами, которые признали казахстанский паспорт вакцинации, сообщил глава Минздрава республики Алексей Цой.

"Сейчас уже три страны изъявили желание в двустороннем формате признать паспорта вакцинации – Монголия, Венгрия, Таиланд, которые к нам обратились о взаимном признании паспортов. Мы с ними сейчас работаем. Помимо этого Турция, Кипр - те страны, которые признают паспорта вакцинации всех стран, и так далее", - поделился министр.

Он уточнил, что МИД Казахстана ведет со странами-партнерами переговоры по взаимному признанию вакцин и паспортов вакцинации.

Цой напомнил, что в любую страну можно поехать имея на руках ПЦР-тест, поэтому не надо привязываться к вопросу признания паспортов вакцинации.

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