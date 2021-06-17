Паспорт вакцинации Казахстана признали три страны

Монголия, Венгрия, Таиланд стали первыми странами, которые признали казахстанский паспорт вакцинации, сообщил глава Минздрава республики Алексей Цой.

"Сейчас уже три страны изъявили желание в двустороннем формате признать паспорта вакцинации – Монголия, Венгрия, Таиланд, которые к нам обратились о взаимном признании паспортов. Мы с ними сейчас работаем. Помимо этого Турция, Кипр - те страны, которые признают паспорта вакцинации всех стран, и так далее", - поделился министр.

Он уточнил, что МИД Казахстана ведет со странами-партнерами переговоры по взаимному признанию вакцин и паспортов вакцинации.

Цой напомнил, что в любую страну можно поехать имея на руках ПЦР-тест, поэтому не надо привязываться к вопросу признания паспортов вакцинации.