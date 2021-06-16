ЦСКА может возглавить специалист из Армении

Экс-тренер казахстанского "Тобола" Григорий Бабаян может стать главным тренером московского ЦСКА, сообщает "РБ-Спорт".

По словам издания, именно Бабаян стал одной из причин расставания с хорватским специалистом Ивицей Оличем.

"Клуб настаивал на том, чтобы Бабаян вошел в тренерский штаб 41-летнего хорватского специалиста, а Олич хотел видеть своим ассистентом другого человека и, возможно, видел угрозу в назначении Бабаяна. Бабаян некоторое время назад проходил в ЦСКА стажировку, когда клуб возглавлял Виктор Гончаренко. До "Тобола" специалист работал в "Астане", - передает спортивное издание.

Напомним, что Олич был уволен с поста главного тренера армейцев сегодня, 16 июня. Под его руководством команда заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ прошедшего сезона, набрав 50 очков.