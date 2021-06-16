Главный тренер сборной Турции оценил матч с командой Уэльса

Сборная Турции создала много моментов в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу с командой Уэльса, обратил внимание главный тренер турецкой сборной Шенол Гюнеш, с сожалением отметив, что реализовать их турецким спортсменам не удалось.

"Сборная Уэльса хорошо начала матч, но мы нашли свой темп и сумели сбалансировать игру. У нас было много моментов, но мы не сумели сравнять счет", - сказал он, отметив эффективную игру противника.

Ранее сообщалось, что по результатам завершившегося матча 2-го тура чемпионата Европы по футболу в группе А между сборными Турции и Уэльса, победу со счетом 2:0 одержала валлийская команда.