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Оперштаб: Азербайджан открывается для новой группы стран

Оперштаб: Азербайджан открывается для новой группы стран

Согласно сообщению Оперштаба при Кабинете министров, благодаря эпидемиологическим мерам, осуществляемым в Азербайджане, и успешной программе вакцинации, эпидемиологическая ситуация в республике улучшается.

В связи с этим с 10 июня были введены смягчения для въезда в Азербайджан воздушным транспортом граждан ряда стран со стабильной эпидемиологической ситуацией.

Также с учетом улучшения эпидемиологической ситуации в странах с более широким охватом вакцинации, с 21 июня гражданам США, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Израиля, Венгрии и Катара разрешено посещать территорию Азербайджана.

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