Гарибашвили предстанет перед парламентом 25 июня

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщит о работе правительства и овтетит на вопросы парламентариев 25 июня.

В соответствии с парламентским регламентом, ежегодный отчет главы правительства завершит работу в рамках весенней сессии.

Согласно документу, уже опубликованному на сайте парламента, около половины отчета посвящено внешней политике и сфере обороны. Кроме того, в отчете есть вопросы борьбы с пандемией коронавируса, здравоохранения, экономики, образования и сельского хозяйства, передает Sputnik Грузия.