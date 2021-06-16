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Путин и Байден обменялись подарками на саммите в Женеве

Путин и Байден обменялись подарками на саммите в Женеве

Президент России Владимир Путин подарил американскому лидеру Джо Байдену письменный набор хохломы "Москва", сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Письменный набор хохлома "Москва" подарил Путин", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Байден, в свою очередь, вручил Владимиру Путину в качестве подарка хрустальную статуэтку бизона и солнечные очки-авиаторы, сообщил Белый дом.

Стоит отметить, что очки сделаны на заказ компанией Randolph.

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Вестник Кавказа

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