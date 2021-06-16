Путин назвал конечную цель переговоров глав России и США

Цель российско-американских переговоров на высшем уровне – сделать мир безопасным домом для всех жителей планеты, указал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

Соответствующее заявление стало ответом на вопрос журналистки из Канады, попросившей объяснить ее девятилетней дочери, для чего встречаются президенты России и США и в чем важность этого саммита.

"Взрослые люди - руководители двух стран - крупнейших ядерных держав - встречаются для того, чтобы сделать этот мир безопасным, надежным, процветающим домом для всех жителей нашей планеты", - в первую очередь отметил он.

Затем глава российского государства отметил, что предметом таких переговоров были вопросы , связанные "со страшным оружием, которое нужно ограничивать и вырабатывать общие правила неприменения". Также проблема защиты окружающей среды. "Они будут говорить о вопросах здравоохранения, чтобы, когда дети растут, они меньше болели, чтобы они могли учиться и смотреть уверенно в будущее", - сказал Путин, призвав журналистское сообщество освещать состоявшиеся переговоры "именно исходя из этих соображений".

Напомним, что в Женеве завершился саммит США и РФ, прошедший по инициативе американской стороны.