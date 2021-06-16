Байден высоко оценил переговоры с Путиным

Президент США Джо Байден дал высокую оценку саммиту с российским лидером Владимиром Путиным.

"Было важно встретиться лично, чтобы не было никаких ошибок и искажений фактов того, что я хочу обсудить", - сказал он на пресс-конференции.

По словам Байдена, в ходе переговоров были обозначены различные области, где Россия и США могут работать для "достижения взаимных интересов".

Он добавил, что встреча, которая длилась более четырех часов, была "хорошей и позитивной".