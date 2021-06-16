Легенды бакинского "Нефтчи" о победе сборной России: "Настрой хороший, но были и ошибки"

Сборная России обыграла Финляндию на групповом этапе чемпионата Евопы-2020 со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Алексей Миранчук, которому в штрафную площадку сделал передачу Артем Дзюба. Благодаря победе сборная России вышла на второе место в группе В, а Финляндия опустилась на третью строчку. Лидер группы, сборная Бельгии, проведет матч второго тура 17 июня.

Легендарные советские футболисты поделились с "Вестником Кавказа" своим мнением об игре российской команды. Бывший нападающий сборной СССР и бакинского "Нефтчи" Николай Смольников отметил, что в основе победы над финнами лежал командный настрой: "Но в то же время ребята допускали ошибки. И сборная Финляндии была другой, непохожей на ту команду, которая выиграла у сборной Дании. Наша сборная имела много голевых моментов, которые не принесли успеха из-за ошибок: отдавали неточные пасы, плохо обрабатывали мяч… Столько ошибок допускать нельзя! Вот, например, точными пасами можно было выводить наших нападающих один на один с вратарем. А нет такого паса - момент потерян. Это и есть технический брак. Потеряли мяч, а потом бегаем долго, чтобы его отобрать. Вот Дзюба в одном моменте ошибся в центре поля и финны сразу же создали острый момент у наших ворот".

Николай Смольников уверен, что боевой настрой на предстоящую игру с датчанами позволит россиянам одержать вторую победу в группе: "Дания - команда сильная, но обыграть ее поможет настрой россиян и игра без ошибок".

Заслуженный мастер спорта СССР Эдуард Маркаров в беседе с "Вестником Кавказа" обратил внимание, что игроки сборной России показали более высокую индивидуальную подготовку, чем соперник. "Классом футболисты сборной России выше, чем финны. Наши ребята проделали огромный объем работы на поле, показали более умную тактику. Но, что очень важно: футболисты имеют хороший клубный уровень, хотя более высокую планку они пока не взяли. Я имею в виду уровень национальной сборной европейского класса. Все-таки игра в сборной предполагает более высокие требования, но, подчеркну, что игроки в сборной России в целом хорошие", - отметил легендарный нападающий советского футбола, который много лет выводил на поле команду "Нефтчи" в качестве капитана.

Следующий матч в своей группе сборная России проведет в понедельник, 21 июня, со сборной Дании. В плей-офф Евро-2020 пройдут по две лучшие команды из каждой группы. В 1/8 финала чемпионата также выступят четыре сборные из шести, которые займут третьи места в своих группах, но будут иметь лучшие показатели.