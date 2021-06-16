Путин: мы не должны допускать "перегрузки" в отношениях России и США

Президент России Владимир Путин заявил, что "перегрузки" в отношениях РФ и США быть не должно.

Таким образом он обыграл известный эпизод с неправильным написанием слова "перезагрузка" на одной из встреч Сергея Лаврова и Хиллари Клинтон в 2009 году.

"Перегрузка", - поправил российский лидер ведущего программы "60 минут" Евгения Попова, спросившего, состоялась ли перезагрузка в отношениях с США. "Мы не должны допускать этого", - добавил Путин.