Посол России в США возобновит работу до конца месяца
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что посол РФ в США Анатолий Антонов вернется в Вашингтон до конца месяца.
"Скоро, скоро! Анатолий Иванович Антонов сидит на чемоданах все время, как команда поступила непосредственно от президента", - сказал он.
"Я думаю, что до конца месяца совершенно точно Анатолий Иванович вернется в Вашингтон", - добавил замглавы МИД.
Сам российский посол заявил, что конкретной даты возвращения нет.
Вестник Кавказа
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