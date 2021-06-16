Посол России в США возобновит работу до конца месяца

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что посол РФ в США Анатолий Антонов вернется в Вашингтон до конца месяца.

"Скоро, скоро! Анатолий Иванович Антонов сидит на чемоданах все время, как команда поступила непосредственно от президента", - сказал он.

"Я думаю, что до конца месяца совершенно точно Анатолий Иванович вернется в Вашингтон", - добавил замглавы МИД.

Сам российский посол заявил, что конкретной даты возвращения нет.