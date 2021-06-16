Эрдоган провел встречу с турецкими военными в Агдаме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с турецкими военнослужащими, действующими в совместном турецко-российском мониторинговом центре в Агдамском районе, говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Администрации президента Турции в Twitter.

Ранее сообщалось, что глава турецкого государства находится в Азербайджане с официальным визитом, в рамках которого накануне он посетил город Шуша, где подписал Шушинскую декларацию о союзнических отношениях между Турцией и Азербайджаном.