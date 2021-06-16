В Совфеде оценили встречу Путина и Трампа

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена можно считать результативными, так как стороны достигли договоренностей о консультациях по стратегической безопасности, кибербезопасности, возвращении глав дипмиссий.

"Встреча состоялась", - сказал он, отвечая на вопросы корреспондента Первого канала.

Далее Косачев отметил, что накануне экспертами было сделано много мрачных прогнозов о том, что конструктивных переговоров не получится, однако эти прогнозы не оправдались.