Путин: потенциальные санкции США – упущенная возможность в диалоге с Россией

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания саммита России и США в Женеве, отвечая на вопрос, получил ли он на переговорах с президентом США Джо Байденом гарантии, что в ближайшее время санкций с американской стороны в отношении России не будет, как это произошло в 2016 году после встречи с Дональдом Трампом, заявил о что Москве неизвестны внутриполитические настроения в США, но если после встречи США введут санкции, то это будет очередная упущенная возможность в отношениях.

"Мы не можем до деталей понять происходящие события", - пояснил российский лидер, отметив, что в США есть как противники развития отношений с Россией, так и их сторонники.

"Какие силы возобладают, мне трудно сказать. Но если после нашей встречи начнутся шаги, о которых вы вспомнили в 2016 году, это будет означать очередную упущенную возможность", - подчеркнул глава российского государства.