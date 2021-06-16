Путин: Россия готова к сотрудничеству с США в борьбе с COVID-19

Вопрос взаимного признания препаратов от коронавируса был упомянут вскольз, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Женеве.

"Нет, мы упомянули эту тему, но только вскользь", - сказал он.

Глава государства отметил, что Россия еще при прошлой американской администрации направила гуманитарную помощь по COVID-19, и сейчас тоже готова к сотрудничеству по этому направлению.

"Еще при прежней администрации мы откликнулись на просьбу американской стороны и направили туда даже нашу технику в виде гуманитарной помощи. Америка - большая и мощная страна, и дело не том, что у них там денег не хватало, просто в тот момент они крайне нуждались в системах ИВЛ. Мы это сделали, как вы знаете, сделали абсолютно бескорыстно, и мы готовы к сотрудничеству по этому направлению и в будущем, но подробно мы сегодня об этом не говорили", - сказал Путин.