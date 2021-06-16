Путин дал оценку переговорам с Байденом

Президент России Владимир Путин заявил, что встреча с Джо Байденом прошла конструктивно.

"Общая оценка: я считаю, что не было никакой враждебности. Наоборот, наша встреча происходила, конечно, в принципиальном ключе. У нас по многим позициям наши оценки расходятся", - сказал Путин

Однако российский лидер отметил, что встреча показала "желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций". "Разговор был весьма конструктивен", - добавил Путин.

Президент подчеркнул, что стороны договорились о том, что МИД РФ и Госдеп США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке. "Там есть о чем говорить, завалов накопилось очень много. Как мне показалось, обе стороны, в том числе американская, настроены на то, чтобы искать решения", - заключил он.