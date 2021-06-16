Путин и Байден выступили с совместным заявлением

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден выступили с заявлением по итогам саммита в Женеве. Оно посвящено вопросам стратегической стабильности.

"Россия и США демонстрировали, что даже в периоды напряженности они способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны", — сказано в документе.

В качестве примера подобного подхода приводится недавнее продление договора о СНВ.

"Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", — подчеркивается в заявлении.

Главы государств объявили о запуске комплексного диалога по стратегической стабильности, который заложит основу будущего контроля над вооружениями.