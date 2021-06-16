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Путин прокомментировал военные учения США на границе с Россией

Путин прокомментировал военные учения США на границе с Россией

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не проводит военных учений возле границ США, в то время как американцы это делают прямо сейчас.

"Что касается учений: мы проводим учения на своей территории, так же, как Соединенные Штаты проводят на своей территории многие учения. Но мы не проводим учений, подтаскивая свою технику и личный состав к государственным границам США. К сожалению, наши американские партнеры делают это прямо сейчас", - сказал он.

По словам Путина, озабоченности по этому поводу должны быть не у американской, а у российской стороны.

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Вестник Кавказа

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