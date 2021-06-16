Путин: Москва готова к реализации договоренностей по Украине

Джо Байден согласен с тем, что в основе урегулирования украинской проблемы должны лежать минские договоренности. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Что касается Украины, то, да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что очень подробно. Но насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на востоке Украины должны лежать минские соглашения", - сказал он.

По словам российского лидера, возможное вступление Украины в НАТО в ходе встречи с Байденом затрагивалась "мазком".

"По поводу возможного вступления Украины в НАТО, эта тема затрагивалась мазком. Здесь, пожалуй, нечего обсуждать", - добавил Путин.

Президент России также подчеркнул, что Москва готова к способствовать реализации минских договоренностей.

"Что касается обязательств по поводу Украины: у нас обязательство только одно - способствовать реализации минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, без всякого сомнения", - подчеркнул российский лидер.