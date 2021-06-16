Путин заявил, что на России и США лежит ответственность за стратегическую стабильность в мире

Особая ответственность за стратегическую стабильность в мире лежит и на США, и на России. Об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита РФ - США.

"На США и на Российской Федерации лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире, исходя хотя бы из того, что мы являемся двумя крупнейшими ядерными державами: и по количеству боезапасов, боеголовок, и по количеству средств доставки, и по уровню, по качеству современности ядерных вооружений, - сказал Путин.

Он также подчеркнул, что Россия и США осознают эту ответственность.

"Я думаю, что для всех очевидным является тот факт, что Джо Байден принял ответственное, и на наш взгляд, абсолютно своевременное решение о продлении Договора СНВ-3 на пять лет", - добавил Путин.